Aanklagers: Musk moedigde deepfakes aan voor hogere waarde X

Economie
door Redactie
zaterdag, 21 maart 2026 om 16:30
bijgewerkt om zaterdag, 21 maart 2026 om 16:51
Franse aanklagers vermoeden dat Elon Musk seksueel getinte deepfakes op socialemediaplatform X heeft aangemoedigd om de waarde van zijn bedrijf "kunstmatig" op te drijven. Dat hebben ze laten weten aan Amerikaanse autoriteiten, werd zaterdag bekendgemaakt.
"De controverse die is ontstaan door seksueel expliciete deepfakes gegenereerd door Grok (de AI van X) kan opzettelijk zijn gecreëerd om de waarde van de bedrijven X en xAI kunstmatig te verhogen", aldus het parket van Parijs. Dat zou Musk volgens de aanklagers goed uitkomen met het oog op "de geplande beursgang in juni 2026 van de nieuwe entiteit die is ontstaan door de fusie" tussen zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en xAI, waartoe het socialemediaplatform behoort.
Sinds vorig jaar onderzoeken Franse autoriteiten X om beschuldigingen dat een algoritme werd gebruikt om in de Franse politiek in te grijpen. Dit onderzoek omvat inmiddels ook een onderzoek naar de verspreiding van Holocaustontkenningen en seksuele deepfakes door Musks AI-tool Grok.
