Verstappen wint ook zijn tweede GT3-race op Nürburgring

NÜRBURGRING (ANP) - Max Verstappen heeft ook zijn tweede GT3-race op de Nürburgring gewonnen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 finishte, met zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon, de vier uur durende race met ongeveer een minuut voorsprong op Jordan Pepper en Dan Harper in de BMW. De race was lang spannend, maar in het laatste deel maakte Verstappen het verschil in de Mercedes.

Verstappen reed de race uit de Nürburgring Langstrecken-Serie op de Nordschleife als voorbereiding op de 24-uursrace van mei op dat circuit. Deelname aan die wedstrijd is een langgekoesterde wens van de 28-jarige Nederlander, die vooral door de nieuwe regels tot nu toe weinig plezier beleeft aan het Formule 1-seizoen. Hij wil al langer de koningsklasse combineren met langeafstandsraces.

Verstappen won in september ook al bij zijn debuut in een GT3-race op de Nürburgring.