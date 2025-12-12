Aannemers: fiscus legt bouwers naheffingen op voor zzp'ers

VEENENDAAL (ANP) - De Belastingdienst heeft meerdere ondernemingen in de bouw- en infrasector naheffingen opgelegd vanwege de handhaving op schijnzelfstandigheid, meldt Aannemersfederatie Nederland (AFNL). Volgens de brancheorganisatie lopen de naheffingen uiteen van ongeveer 1 miljoen tot 10 miljoen euro.

Volgens David van Swol, strategisch expert sociale zaken en werk bij AFNL, gaat het om uiteenlopende bedrijven, waaronder ondernemingen van "naam en faam". "We kunnen geen namen noemen, maar er zit een partij tussen met een omzet van meer dan 1 miljard euro", aldus Van Swol. Het gaat volgens hem om drie tot vier bedrijven. Bij de Belastingdienst was niemand beschikbaar voor commentaar.

Vanaf 1 januari 2025 handhaaft de Belastingdienst actief op schijnzelfstandigheid en worden naheffingen en boetes opgelegd als zzp'ers feitelijk in loondienst werken. In 2025 worden nog geen boetes opgelegd, maar wel naheffingen. Vanaf 2026 kunnen ook boetes volgen, met naheffingen tot wel 100 procent van de verschuldigde belasting.