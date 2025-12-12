ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNN: VS overwegen zwaarste waarschuwing voor coronavaccins

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 11:59
anp121225117 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse voedsel- en medicijnwaakhond FDA overweegt coronavaccins te voorzien van een zogenoemde 'black box'-waarschuwing. Dat schrijft CNN op basis van ingewijden. Die meest prangende waarschuwing in het arsenaal van de FDA moet waarschuwen voor de gevolgen van medicatie waarvan de nadelen wellicht niet opwegen tegen de voordelen, zoals mogelijk levensbedreigende middelen.
Volgens CNN is het plan nog niet definitief. Het zou mogelijk nog eind dit jaar gepresenteerd worden. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt desgevraagd tegen het nieuwsmedium dat "zolang de FDA een plan niet aankondigt, iedere suggestie over wat de instantie zal doen, berust op pure speculatie".
Donderdag stelde de FDA volgens The Guardian "snel" te komen met herziene richtlijnen, onder meer naar aanleiding van onbewezen claims van minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy jr. dat coronavaccins zouden hebben geleid tot de dood van tien kinderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

ANP-543106454

7 tekenen dat je mensen extreem goed aanvoelt (volgens de wetenschap)

Loading