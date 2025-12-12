CNN: VS overwegen zwaarste waarschuwing voor coronavaccins

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse voedsel- en medicijnwaakhond FDA overweegt coronavaccins te voorzien van een zogenoemde 'black box'-waarschuwing. Dat schrijft CNN op basis van ingewijden. Die meest prangende waarschuwing in het arsenaal van de FDA moet waarschuwen voor de gevolgen van medicatie waarvan de nadelen wellicht niet opwegen tegen de voordelen, zoals mogelijk levensbedreigende middelen.

Volgens CNN is het plan nog niet definitief. Het zou mogelijk nog eind dit jaar gepresenteerd worden. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt desgevraagd tegen het nieuwsmedium dat "zolang de FDA een plan niet aankondigt, iedere suggestie over wat de instantie zal doen, berust op pure speculatie".

Donderdag stelde de FDA volgens The Guardian "snel" te komen met herziene richtlijnen, onder meer naar aanleiding van onbewezen claims van minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy jr. dat coronavaccins zouden hebben geleid tot de dood van tien kinderen.