Aantal abonnees Viaplay daalt opnieuw na aflopen sportcompetities

STOCKHOLM (ANP) - Het aantal abonnees van de Zweedse streamingdienst Viaplay, in Nederland bekend van onder meer de Formule 1-uitzendingen, is in het tweede kwartaal opnieuw gedaald. Dat komt volgens Viaplay omdat mensen stopten met hun abonnement, nadat grote sportcompetities waren afgelopen. Ook waren er minder zakelijke abonnees.

Viaplay had het afgelopen kwartaal 4,3 miljoen abonnees in meerdere landen, vergeleken met 4,7 miljoen in het eerste kwartaal. Op jaarbasis hadden ook minder mensen een abonnement op Viaplay. Het aantal zakelijke abonnees is vergeleken met vorig jaar volgens de streamingdienst flink gedaald.

Het huidige Formule 1-seizoen was het meestbekeken sportevenement op Viaplay. De finale van de Premier League en grote golfwedstrijden trokken eveneens veel kijkers.

Ook de omzet van Viaplay daalde. De opbrengsten bedroegen ruim 4,3 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 380 miljoen euro.