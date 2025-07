Zieke wielrenner Bol verlaat Tour de France

AUCH (ANP) - Cees Bol gaat donderdag niet meer van start in de twaalfde etappe van de Tour de France. De 29-jarige Nederlander is ziek, meldt zijn ploeg Astana. Voor de sprinter waren er met drie ritten in de Pyreneeën al zware dagen op komst.

Bol was bezig aan zijn zesde Tour de France. Hij kwam deze editie niet in de buurt van een ritzege.

Na het afhaken van Bol is Mike Teunissen de enige overgebleven Nederlander in de Tour-selectie van Astana. De renners staan donderdag voor een zware aankomst op de Hautacam.