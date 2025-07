Tomorrowland overlegt met veiligheidsdiensten na brand

BOOM (ANP/BELGA) - Het is nog onduidelijk in welke vorm het Belgische festival Tomorrowland in Boom door kan gaan, nu het hoofdpodium is afgebrand. De organisatie kijkt donderdag of alles veilig is en in welke vorm er kan worden opgestart, zei festivalwoordvoerder Debby Wilmsen in het VRT Radio 1-programma De Ochtend.

"Zo dadelijk is het aan ons productie- en creatieteam om te bekijken, in nauw overleg met experts en overheidsdiensten, wat we veilig kunnen laten verlopen", meldde Wilmsen. Volgens haar is het "nog iets te vroeg" om te zeggen wat er exact kan worden gedaan op het evenemententerrein De Schorre, waar Tomorrowland plaatsvindt.

Tomorrowland is op dit moment alleen zeker van de opening van de camping in Rumst en de ontvangst van de buitenlandse festivalgangers in Brussel. "Dan zullen we in de komende uren moeten bepalen wat nog mogelijk is op het festivalterrein", aldus Wilmsen. Als Tomorrowland alsnog afgelast moet worden zou dat niet alleen commercieel maar "vooral emotioneel" een ramp zijn.