Aantal bezorgers in vier jaar tijd met 75 procent gestegen

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal pakket- en maaltijdbezorgers is in vier jaar tijd met 75 procent gestegen. Vorig jaar werkten er naar schatting zo'n 124.000 bezorgers, vier jaar eerder waren dit er nog 71.000. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

De groep zzp'ers wordt onder bezorgers steeds kleiner. Steeds vaker zijn bezorgers in loondienst bij bedrijven. Ook stukloon, betaling per geleverd pakketje of maaltijd, lijkt niet meer voor te komen. Bezorgers worden per uur betaald, vaak op basis van cao's. Bezorgwerk is volgens het UWV ook niet meer alleen iets voor jongeren. Naast scholieren en studenten in bijbanen is er ook veel werk voor oudere krachten die parttime of fulltime aan de slag willen.

Volgens het UWV gaat het wel om zwaar werk. Dit lijkt niet alleen te komen door het tillen van zware kratten, pakketten of apparaten, maar vooral door de vele stops die worden gemaakt. "Veel pakketbezorgers maken volgens het UWV wel 150 tot 200 stops per dienst, waardoor zij continu in- en uit de bus moeten stappen", aldus onderzoeker Freek Kalkhoven.