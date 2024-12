Bedrijven in haven Rotterdam: slot op stroomnet is 'hard gelag'

ROTTERDAM (ANP) - Bedrijven in de Rotterdamse haven noemen het een hard gelag dat het elektriciteitsnet in de provincie Zuid-Holland zo goed als vol is, waardoor een nog groter gebied in en rond de haven op slot gaat voor nieuwe aanvragen van grootverbruikers. Dat zegt Deltalinqs, de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied.

"Midden in de energietransitie gaat het elektriciteitsnet in Rotterdam nu op slot", zegt voorzitter Victor van der Chijs. Dat knelt niet alleen voor alle ondernemers in de haven, maar ook voor ondernemers in de stad en voor een deel van de sociale voorzieningen in en rond Rotterdam, benadrukt hij. "Kortom, dit raakt iedereen enorm hard!"

Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander maakten donderdagochtend bekend dat in vrijwel heel Zuid-Holland de maximale capaciteit van het net is bereikt. Woningen en kleine bedrijven hebben daar geen last van, maar grootverbruikers van stroom komen vanaf nu op een wachtlijst als ze een nieuwe of zwaardere aansluiting willen hebben.

In het havengebied heeft alleen de Maasvlakte nog niet te maken met netcongestie, meldt Deltalinqs.