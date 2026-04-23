ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal brievenbusmaatschappijen in tien jaar bijna gehalveerd

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 8:57
AMSTERDAM (ANP) - Het aantal brievenbusmaatschappijen van multinationals is in ongeveer tien jaar bijna gehalveerd. Toch blijft Nederland volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een belangrijk knooppunt voor geldstromen, ondanks diverse maatregelen die zijn genomen om belastingontwijking via doorstroomconstructies terug te dringen.
De centrale bank becijfert in een nieuw rapport dat er in 2017 nog ruim 14.000 financiële houdstermaatschappijen van multinationals waren. Vorig jaar was dit gedaald naar nog geen 8000. Deze brievenbusmaatschappijen hebben vaak nauwelijks personeel in dienst.
DNB stelt dat de afname mogelijk samenhangt met de genomen maatregelen tegen belastingontwijking. Zo heeft Nederland inmiddels een bronbelasting op bepaalde rente-, royalty- en dividendbetalingen. Ook is er een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent op bedrijfswinsten van kracht gegaan.
Maar binnen Europa heeft Nederland op Luxemburg na nog steeds de grootste doorstroomsector.
loading

POPULAIR NIEUWS

8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: 'Goedkoper en beter dan afslankmedicatie'

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

Hilarisch nepfilmpje van Willem-Alexander en Máxima die overnachten bij Trump gaat viraal

Wanneer liefde schadelijk is: drie opvoedingsfouten met gevolgen

Wat moet ik eten of drinken als ik verkouden ben?

Loading