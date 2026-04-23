Aantal brievenbusmaatschappijen in tien jaar bijna gehalveerd

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal brievenbusmaatschappijen van multinationals is in ongeveer tien jaar bijna gehalveerd. Toch blijft Nederland volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een belangrijk knooppunt voor geldstromen, ondanks diverse maatregelen die zijn genomen om belastingontwijking via doorstroomconstructies terug te dringen.

De centrale bank becijfert in een nieuw rapport dat er in 2017 nog ruim 14.000 financiële houdstermaatschappijen van multinationals waren. Vorig jaar was dit gedaald naar nog geen 8000. Deze brievenbusmaatschappijen hebben vaak nauwelijks personeel in dienst.

DNB stelt dat de afname mogelijk samenhangt met de genomen maatregelen tegen belastingontwijking. Zo heeft Nederland inmiddels een bronbelasting op bepaalde rente-, royalty- en dividendbetalingen. Ook is er een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent op bedrijfswinsten van kracht gegaan.

Maar binnen Europa heeft Nederland op Luxemburg na nog steeds de grootste doorstroomsector.