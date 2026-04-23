Chipbedrijf Besi stijgt op lager Damrak na sterke orders

AMSTERDAM (ANP) - Besi ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs na publicatie van de kwartaalcijfers. De chiptoeleverancier blijft profiteren van de grote vraag naar geavanceerde chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) en zag de orders met meer dan 100 procent groeien op jaarbasis. Topman Richard Blickman sprak van sterke prestaties voor de onderneming uit Duiven. Het aandeel was met een winst van ruim 3 procent de sterkste stijger in de AEX-index.

De algehele stemming op het Damrak was negatief door de aanhoudende onzekerheid rond de oorlog in het Midden-Oosten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 1015,07 punten. Woensdag won de AEX 0,2 procent na de eenzijdige verlenging van de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran door de Amerikaanse president Donald Trump.