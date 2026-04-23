Oud-topbestuurder Nike gaat kwakkelend sportmerk Lululemon leiden

VANCOUVER (ANP/BLOOMBERG) - Het Canadees-Amerikaanse sportkledingmerk Lululemon Athletica, onder meer bekend van de yogaleggings, heeft een voormalige topbestuurder van concurrent Nike benoemd om het bedrijf te gaan leiden. Heidi O'Neill moet zorgen voor groei van Lululemon, dat kampt met zwakkere verkopen en een flink gedaalde beurskoers.

O'Neill neemt op 8 september de topfunctie bij het in Vancouver gevestigde Lululemon op zich. Zij neemt die dan op permanente basis over van twee tijdelijke bestuursvoorzitters die werden aangesteld na het vertrek van topman Calvin McDonald in januari. Hij gaf sinds 2018 leiding aan Lululemon. O'Neill werkte meer dan 25 jaar voor Nike en was het meest recent president op het gebied van consument, product en merk bij het bedrijf.

Lululemon worstelt met zwakkere verkopen door felle concurrentie en uitdagende marktomstandigheden. Ook was er recent nog ophef over leggings van Lululemon die doorzichtig waren. Op Wall Street is het aandeel dit jaar fors gedaald door onvrede bij beleggers over de prestaties.