Aantal faillissementen blijft op hetzelfde niveau

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen in Nederland is in januari op hetzelfde niveau uitgekomen als een maand eerder, wanneer wordt gecorrigeerd voor zittingsdagen van rechtbanken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleef het aantal bankroeten daarmee onder het niveau van een jaar eerder.

Het aantal faillissementen is in heel 2024 nog flink toegenomen. Het CBS meldde vorige maand dat er vorig jaar bijna 4300 bedrijven failliet werden verklaard. Dat is een stijging van 30 procent vergeleken met 2023.

De maandcijfers kunnen wel flink fluctueren. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen werd in januari het faillissement uitgesproken over 300 bedrijven en instellingen. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 67. Dat is 16 procent meer dan in december.