Lagere resultaten uitzender Randstad door afkoelende arbeidsmarkt

DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft in 2024 lagere resultaten in de boeken gezet door de afkoelende arbeidsmarkt in veel landen waar het bedrijf actief is. Door de zwakkere economie zijn bedrijven terughoudender geworden met het aannemen van tijdelijk personeel. Randstad zegt dat ook in het vierde kwartaal druk stond op het inhuren van personeel en het algemene klantenvertrouwen, maar dat er wel opnieuw tekenen van stabilisatie waren in bepaalde markten.

De omzet nam over heel 2024 met 5 procent af tot 24,1 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Met name op de Noord-Amerikaanse en Noord-Europese markt gingen de inkomsten omlaag, maar ook in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Latijns-Amerika was er sprake van lagere opbrengsten, net als in de regio Asia Pacific.

De aangepaste nettowinst daalde afgelopen jaar met 50 procent tot 405 miljoen euro. In een toelichting stelt topman Sander van 't Noordende dat de onderliggende prestaties robuust waren en dat acties zijn genomen rond onder meer het verlagen van de kostenbasis. Volgens de topman is Randstad goed gepositioneerd voor dit jaar.