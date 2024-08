Aantal faillissementen hoger dan verwacht, ook in Nederland

DEN BOSCH (ANP) - Het aantal faillissementen in Europa neemt snel toe. In Nederland is de stijging dit jaar hoger dan verwacht, maar ook in omringende landen verslechtert de situatie, stelt kredietverzekeraar Allianz Trade.

Voor Nederland voorspelde Allianz voor heel 2024 een stijging van de faillissementen met 31 procent. Halverwege dit jaar staat de score al op 39 procent. Opmerkelijk slecht gaat het in Zweden. Voor heel het jaar was rekening gehouden met een stijging van 9 procent. Tot nu toe bedraagt de stijging 58 procent. In Duitsland, waar een stijging van 13 procent was voorspeld, is het aantal faillissementen met 21 procent toegenomen. Ook in Oostenrijk, Ierland, Frankrijk en Italië is sprake van een stijging van meer dan 20 procent.

Johan Geeroms, risicodirecteur in de Benelux van Allianz Trade, noemt het huidige economische klimaat "verraderlijk". Ondernemers moeten gewaarschuwd zijn, stelt hij. "Gaan we langzaam de goede kant op of blijven we kwakkelen? In de VS boomt de economie , maar onze belangrijkste exportmarkt Duitsland laat maar weinig goeds zien."

Bedrijven merken dat hun facturen steeds later betaald worden. "Dat is wereldwijd zo, in Europa en ook in Nederland. Die latere betaling is voor veel bedrijven lastig. Werkkapitaal komt hierdoor onder druk te staan. Met als logisch gevolg dat de kans op wanbetaling en faillissementen toeneemt. Ook gezonde bedrijven kunnen hierdoor geraakt worden. Een grote onbetaalde factuur is voor veel ondernemers een nachtmerrie."