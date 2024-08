Protest windfoiler Van Opzeeland afgewezen op Olympische Spelen

MARSEILLE (ANP) - Het protest van windsurfer Luuc van Opzeeland is afgewezen. De voormalige wereldkampioen blijft daardoor op de Olympische Spelen in de iQFoil-klasse op de vierde plaats staan in het klassement.

Van Opzeeland tekende woensdag protest aan na een incident in de tweede race van de dag. De 25-jarige Nederlander liep een technisch probleem op na een bijna-aanvaring en kwam daarna niet meer tot goede resultaten.

"In de tweede race van vandaag kon ik geen kant meer op en moest ik verplicht, om een aanvaring te vermijden, crashen", verklaarde Van Opzeeland na afloop. "Door te remmen ging ik onderuit. Mijn mooie plekje was weg en de tweede, derde plaats was uit zicht."

Gezakt in klassement

"Daardoor was ook mijn foil wat anders in het bord gaan zitten, waardoor ik geen power meer had en dat resulteerde daarna in twee slechte resultaten. Wat natuurlijk balen is als je vier jaar hiernaartoe werkt. Als het je eigen fout is, is het anders, maar nu voelt het alsof het 'out of my control' is", aldus Van Opzeeland.

Van Opzeeland was de dag begonnen als nummer 1, maar zakte na een 3e, 24e, 11e en 14e plaats naar de vierde plek in het klassement.