Aantal faillissementen neemt flink af in juli

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 7:07
anp120825043 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in juli flink afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen vorige maand 299 bedrijven failliet. Dat zijn 109 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 27 procent. Vergeleken met juni daalde het aantal faillissementen met 4 procent.
De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in juli uit op 8,1. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 11,3 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de nadruk op de faillissementsgraad. Die geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar worden vergeleken. Het aantal bedrijven kan namelijk in de loop van de tijd fluctueren en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.
