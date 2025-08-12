ECONOMIE
EU-landen: Oekraïne moet over eigen toekomst kunnen beslissen

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 7:28
BRUSSEL (ANP) - Oekraïners moeten over hun eigen toekomst kunnen beslissen. Dat benadrukken EU-leiders in een gezamenlijke verklaring in aanloop naar de bijeenkomst tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische leider Vladimir Poetin. "De weg naar vrede in Oekraïne kan niet worden bepaald zonder Oekraïne."
In de verklaring, die niet wordt gesteund door EU-lidstaat Hongarije, juichen EU-leiders de inspanningen van president Trump toe om "de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne te beëindigen". Ze beklemtonen in aanloop naar het overleg met Poetin dat "betekenisvolle onderhandelingen alleen kunnen plaatsvinden in de context van een staakt-het-vuren of vermindering van vijandelijkheden".
Ook stellen de Europese landen dat de oorlog in Oekraïne gevolgen heeft voor hun veiligheid. Ze zeggen dat een diplomatieke oplossing "de vitale veiligheidsbelangen van Oekraïne en Europa moet beschermen".
