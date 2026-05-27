Aantal faillissementen neemt met 12 procent af in april

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in april op jaarbasis afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werden er vorige maand 293 bedrijven failliet verklaard, een daling van 12 procent. Ten opzichte van maart daalde het aantal faillissementen met 3 procent.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, was vorige maand 7,9. Een jaar eerder werden in april 9,1 bedrijven per 100.000 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.