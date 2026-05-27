Ontslagen voorzitter olieconcern BP ontkent wangedrag

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De ontslagen voorzitter van het Britse olie- en gasconcern BP, Albert Manifold, ontkent de beschuldigingen omtrent wangedrag. In een e-mail aan persbureau Bloomberg stelt hij dat er "valse verhalen" worden verteld rondom zijn gedwongen vertrek.

De raad van bestuur van het bedrijf onthief Manifold dinsdag na een dienstverband van acht maanden vanwege "ernstige zorgen" direct uit zijn functie. De zorgen hebben betrekking op goed bestuur, toezicht en gedrag.

Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat Manifold "onacceptabel en agressief gedrag" tegen collega's zou hebben vertoond. Bloomberg hoorde van ingewijden dat hij heeft geprobeerd om de raad van bestuur te omzeilen in beslissingen waarbij zij betrokken had moeten zijn.

"Ik ben zonder waarschuwing en zonder uitleg ontslagen", aldus Manifold in zijn mail. "Ik betwist de karakterisering van mijn gedrag ten zeerste en ik zal niet toestaan ​​dat een vals verhaal onweerlegd blijft."