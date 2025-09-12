ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal faillissementen neemt opnieuw af

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 6:47
anp120925039 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in augustus opnieuw afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen vorige maand 278 bedrijven failliet. Dat zijn 54 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 16 procent. Vergeleken met juli daalde het aantal faillissementen met 7 procent.
De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in augustus uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 9,3 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de nadruk op de faillissementsgraad. Die geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar worden vergeleken. Het aantal bedrijven kan namelijk in de loop van de tijd fluctueren en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

ANP-324774831

Scrotox in opmars: arts waarschuwt voor risico’s van bizarre cosmetische trend

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

ANP-535792374

Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

79251423_m

Dit is de sleutel tot levenslang sterke botten en misschien komt er een medicijn

Loading