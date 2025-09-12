Aantal faillissementen neemt opnieuw af

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in augustus opnieuw afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen vorige maand 278 bedrijven failliet. Dat zijn 54 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 16 procent. Vergeleken met juli daalde het aantal faillissementen met 7 procent.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in augustus uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 9,3 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de nadruk op de faillissementsgraad. Die geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar worden vergeleken. Het aantal bedrijven kan namelijk in de loop van de tijd fluctueren en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.