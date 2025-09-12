ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer stroom in Nederland geproduceerd in eerste jaarhelft

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 6:30
anp110925108 1
DEN HAAG (ANP) - De stroomproductie van Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen vergeleken met een jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen toe terwijl de stroomopwekking uit windenergie daalde door minder wind op land en zee.
In totaal werd in de eerste zes maanden bijna 64 miljard kilowattuur aan stroom geproduceerd, wat 7 procent meer is dan een jaar eerder. Van die stroom kwam 48 procent uit duurzame bronnen zoals zon, wind en biomassa en de rest uit fossiele bronnen zoals steenkolen en gas.
Het CBS zegt verder dat de productie van zonne-energie in het tweede kwartaal piekte omdat het zonniger was dan een jaar eerder.
Het stroomverbruik bleef volgens het CBS gelijk aan een jaar eerder. Het overschot werd vooral uitgevoerd naar België en Duitsland. Die uitvoer lag in het eerste kwartaal op het hoogste niveau ooit gemeten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

ANP-324774831

Scrotox in opmars: arts waarschuwt voor risico’s van bizarre cosmetische trend

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

ANP-535792374

Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

ANP-535174970

Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar

Loading