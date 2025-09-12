Meer stroom in Nederland geproduceerd in eerste jaarhelft

DEN HAAG (ANP) - De stroomproductie van Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen vergeleken met een jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen toe terwijl de stroomopwekking uit windenergie daalde door minder wind op land en zee.

In totaal werd in de eerste zes maanden bijna 64 miljard kilowattuur aan stroom geproduceerd, wat 7 procent meer is dan een jaar eerder. Van die stroom kwam 48 procent uit duurzame bronnen zoals zon, wind en biomassa en de rest uit fossiele bronnen zoals steenkolen en gas.

Het CBS zegt verder dat de productie van zonne-energie in het tweede kwartaal piekte omdat het zonniger was dan een jaar eerder.

Het stroomverbruik bleef volgens het CBS gelijk aan een jaar eerder. Het overschot werd vooral uitgevoerd naar België en Duitsland. Die uitvoer lag in het eerste kwartaal op het hoogste niveau ooit gemeten.