Aantal faillissementen neemt opnieuw af in januari

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 7:09
anp120226042 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in januari op jaarbasis opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 279 bedrijven failliet. Dat zijn 39 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 12 procent. Ten opzichte van december steeg het aantal faillissementen met 6 procent.
De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in januari uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 8,7 failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.
In de horeca werden in januari relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken. Per 100.000 bedrijven in de horeca gingen er 30,5 failliet, een jaar eerder waren dat er 35,2.
