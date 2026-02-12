Een derde meer anonieme tips over misdaad in 2025

HOEVELAKEN (ANP) - Meld Misdaad Anoniem heeft in 2025 een recordaantal anonieme tips binnengekregen. Het meldpunt stuurde 32.007 meldingen door naar de politie, gemeenten en opsporingsdiensten. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens het meldpunt komt dit door de landelijke campagne 'Houd misdaad uit je buurt'. Via spots op televisie, radio en internet werden mensen het afgelopen jaar geattendeerd op de signalen van criminaliteit, zodat ze deze leren herkennen en weten wat ze met deze signalen kunnen doen.

Bijna de helft van de meldingen betrof drugscriminaliteit, zoals handel op straat, hennepkwekerijen en de productie van synthetische drugs. Ook waren er bijna 3500 meldingen van geweld.

Wapens

In alle categorieën kwamen meer tips binnen, waarbij het aantal over fraude meer dan verdubbelde van 490 meldingen in 2024 naar 1164 vorig jaar. Het meldpunt ontving ook aanzienlijk meer meldingen over illegale handel in vapes en sigaretten.

Volgens het meldpunt zijn dankzij de tips 3452 verdachten opgespoord en 1140 wapens in beslag genomen.