Aantal geschrapte vluchten Midden-Oosten loopt op tot ruim 23.000

door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 9:37
DUBAI (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal geschrapte vluchten naar het Midden-Oosten is sinds het begin van de aanvallen opgelopen tot meer dan 23.000. Volgens analysebedrijf Cirium is meer dan de helft van de 36.000 geplande vluchten van of naar het Midden-Oosten sinds zaterdag geannuleerd. Dat komt neer op ongeveer 4,4 miljoen stoelen.
Duizenden passagiers over de hele wereld zijn na de aanvallen gestrand in de Golfregio. Veel reizigers moeten nu dure alternatieve routes nemen naar luchthavens in Saudi-Arabië en Oman.
Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft de opschorting van haar vluchten naar Dubai verlengd tot en met zaterdag. De Verenigde Arabische Emiraten zijn volgens het ministerie van Economische Zaken bezig met het opzetten van veilige luchtcorridors om tot 48 vluchten per uur mogelijk te maken.
Woensdagochtend landde een KLM-vliegtuig met gestrande Nederlanders uit Oman op Schiphol. Het kabinet wil nog meer repatriëringsvluchten mogelijk maken.
