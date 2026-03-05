Recordinvestering Enexis in stroomnet, capaciteit blijft krap

DEN BOSCH (ANP) - Enexis heeft in 2025 een recordbedrag geïnvesteerd in het elektriciteitsnet, maar de vraag naar capaciteit groeit volgens Enexis sneller dan het netwerk kan worden uitgebreid. De netbeheerder, die de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg van elektriciteit voorziet, stak 1,9 miljard euro in de uitbreiding en verzwaring van het stroomnet.

Met die recordinvestering werden onder meer ruim 1600 kilometer kabels gelegd en honderden elektriciteitsstations gebouwd. Ook kwamen er circa 23.000 nieuwe aansluitingen bij.

De netbeheerder waarschuwt wel dat het stroomnet op veel plekken nog vol is. De wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen voor bedrijven is opgelopen tot ruim 10.000 aanvragen. Volgens topman Rutger van der Leeuw kunnen ook huishoudens in de toekomst vaker met wachttijden te maken krijgen.

De investeringen drukken ook op de financiën. Enexis gaf vorig jaar dagelijks ruim 2 miljoen euro meer uit aan het netwerk dan er binnenkwam via de tarieven die klanten betalen.