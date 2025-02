Aantal gestopte bedrijven op hoogste niveau in jaren

Het aantal opgeheven bedrijven lag afgelopen jaar met 153.000 op het hoogste niveau sinds het begin van de huidige meetmethode in 2007. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat deels doordat het totaalaantal bedrijven in Nederland is toegenomen. In 2022 lag het percentage bedrijven dat stopte bijvoorbeeld iets hoger, 6,1 procent toen, tegenover 6 procent vorig jaar.

In de bedrijfstakken handel en vervoer en opslag stopte afgelopen jaar het grootste percentage bedrijven (bijna 8 procent). In de bouw was de grootste toename te zien, van 4,4 procent van alle ondernemingen in die sector in 2023 naar 6,3 procent afgelopen jaar. In de landbouw, bosbouw en visserij lag het aandeel opheffingen met 3,5 procent het laagst.

De cijfers omvatten zowel faillissementen als vrijwillige opheffingen. Afgelopen jaar gingen bijna 2000 bedrijven volledig failliet, 28 procent meer dan een jaar eerder. 0,13 procent van de ondernemingen kreeg vorig jaar te maken met een bankroet, hetzelfde percentage als in 2020. In de jaren daarna lag die graad lager, omdat door overheidssteun veel bedrijven overeind bleven tijdens de coronacrisis. In 2015 ging nog 0,29 procent failliet.

Het totaalaantal bedrijven in Nederland is sinds 2015 met meer dan de helft toegenomen. Dat komt vooral door de opkomst van eenmanszaken, waar ook zzp'ers onder vallen. Die zelfstandigen stoppen de afgelopen tijd vaak door de aangescherpte handhaving op schijnzelfstandigheid. Afgelopen jaar hadden negen van de tien gestopte ondernemingen één werknemer, negen jaar eerder was dat nog 83 procent.