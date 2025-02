Voor het eerst in 15 jaar minder bierbrouwerijen in Nederland

- Voor het eerst in vijftien jaar waren er vorig jaar minder bierbrouwerijen in Nederland dan het jaar ervoor. Ons land telt nu 740 brouwerijen, 40 minder dan begin 2024. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel kleinere brouwerijen zijn gestopt vanwege stijgende kosten, waardoor de bierproductie niet meer rendabel is.

In 2010 waren er 75 brouwerijen in Nederland, bijna tien keer minder dan nu. De groei zit voor het overgrote deel bij de kleine bierbrouwers. Tussen 2010 en dit jaar zijn er 380 brouwerijen bijgekomen die worden gerund door één persoon. Daarnaast kwamen er 160 brouwerijen bij onder leiding van twee personen en 75 bierbedrijven met drie tot vijf werkzame personen.

Tussen 2016 en 2022 is de omzet van de sector met slechts 8 procent gegroeid, ondanks de grote stijging van het aantal brouwerijen. In diezelfde periode stegen de bedrijfskosten veel harder, met 26 procent.

Noord-Brabant heeft met 160 de meeste vestigingen van bierbrouwers. Daarna volgen Noord-Holland (145 brouwerijen), Zuid-Holland (110) en Gelderland (95). Flevoland, Groningen en Zeeland tellen de minste brouwerijen.