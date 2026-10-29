Aantal gokaccounts groeit, mogelijk door WK voetbal en inzetgrens

DEN HAAG (ANP) - Het aantal onlinegokaccounts bij legale aanbieders is in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Vooral in juni was er een duidelijke stijging, volgens de Kansspelautoriteit (Ksa) waarschijnlijk door het WK voetbal. Ook kan de twee jaar geleden ingevoerde stortingslimiet hebben meegespeeld. Daardoor gebruiken gokkers mogelijk meerdere accounts om hetzelfde te kunnen blijven inzetten.

De Ksa komt uit op deze laatste verklaring omdat het aantal mensen dat gokt ongeveer gelijk is gebleven, op ongeveer 490.000 per maand. Het aantal accounts steeg met 100.000 tot net geen 1,5 miljoen. Onlinecasino's waren nog steeds de populairste manier van gokken, met driekwart van de speelverliezen. Sportweddenschappen maakten een kwart uit van de legale markt, wat wel meer is dan in de tweede helft van vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk door het WK voetbal, dat in juni begon.

De speelverliezen groeiden in de eerste helft van het jaar met 11 procent, tot 670 miljoen euro. Ook hiervoor kijkt de Ksa vooral naar het WK. De inzetten bij sportweddenschappen variëren van maand tot maand meer dan bij het casinoaanbod. "Dit komt enerzijds door grote sportieve evenementen zoals een EK of WK, en anderzijds doordat het brutospeelresultaat van sportweddenschappen voornamelijk wordt bepaald door een klein aantal wedstrijden", aldus de Ksa.

Vorig jaar nam de omvang van de illegale markt toe ten opzichte van het legale aanbod, maar die ontwikkeling lijkt in ieder geval tijdelijk gestuit. 59 procent van de verliezen werd tot en met juni geleden bij legale aanbieders, tegenover 54 procent in de tweede helft van vorig jaar.