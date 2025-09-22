Aantal klachten bij verzekeraars licht gedaald, constateert AFM

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraars hebben vorig jaar iets minder klachten binnengekregen van consumenten, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag bekendgemaakt. In totaal ontvingen 173 verzekeringsbedrijven 125.000 klachten, waarvan de meeste over zorgverzekeringen. Dat is 6 procent minder dan in 2023.

Het aantal klachten bij zorgverzekeraars kwam vorig jaar uit op 58.900. De AFM merkt daarbij op dat deze verzekeringsdeelmarkt ook de grootste is. Dit aantal viel wel 6,1 procent lager uit dan in het voorgaande jaar.

Over schadeverzekeringen ontvingen aanbieders 51.100 klachten, een afname van 5,2 procent. Levensverzekeraars kregen 15.100 klachten binnen, 7,4 procent minder ten opzichte van 2023.

De uitvraag van de AFM bij verzekeraars is volgens de waakhond "van groot belang voor het toezicht". De toezichthouder geeft geen reden voor de afname. In 2023 daalde het aantal klachten van consumenten bij verzekeraars ook al licht, toen van 136.000 naar 133.000.