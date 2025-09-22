Italië krijgt betere kredietscore: ‘Goed nieuws, ook voor Nederland’

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Italië verhoogd. Eerder dit jaar deed S&P dat ook al. Het is een opsteker voor het mediterraanse land, dat jarenlang worstelde met torenhoge schulden en tekorten. Volgens BNR-huiseconoom Han de Jong is het bovendien een erkenning van premier Giorgia Meloni. “Ze is erin geslaagd het overheidstekort redelijk goed onder controle te krijgen, in tegenstelling tot Frankrijk .”

De Jong ziet duidelijke verbeteringen. “De economie groeit mondjesmaat: de werkloosheid is de afgelopen jaren gedaald en ligt nu ver onder het niveau dat Italië de afgelopen 25 jaar gewend was. Het gaat eigenlijk best wel goed. De verhoging van de rating is een beloning voor de regering.”

Frankrijk bewandelt omgekeerde weg

Voor Frankrijk zijn de vooruitzichten juist minder rooskleurig. “Tijdens corona liepen de tekorten overal op. Italië is erin geslaagd dat terug te dringen, maar Frankrijk niet”, legt De Jong uit. De Italiaanse overheidsschuld is weliswaar hoger dan de Franse, “maar het tekort ziet er veel beter uit.” Meloni weet bovendien te bezuinigen zonder de economie kapot te maken. “Dat heeft Meloni goed gemanaged”, aldus De Jong.

Op de kapitaalmarkt pakt dat gunstig uit: de rente op tienjarige staatsleningen ligt in Italië inmiddels gelijk aan die in Frankrijk. Toch staat Frankrijk bij Fitch nog drie stappen hoger. Volgens De Jong is dat verschil niet langer gerechtvaardigd. “Ik verwacht dat het de komende jaren kleiner zal worden.”

Ook belangrijk voor Nederland

Volgens De Jong gaat dit nieuws niet alleen Italië aan. “Het klinkt misschien als een ver-van-mijn-bed-show, maar we hebben in 2010 gezien dat eurolanden in problemen steun krijgen, waarbij Nederland ook een bijdrage moet leveren via garanties.” Hoe beter Italië scoort, hoe kleiner dat risico. “Dat is dus ook gewoon goed nieuws voor de Nederlandse belastingbetaler.”