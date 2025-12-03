Suzan & Freek verwelkomen zoon Sef: "Jij hoort bij ons"

Suzan (33) en Freek Rikkerink (32) zijn ouders geworden van hun eerste kindje. Op Instagram deelt het muzikale duo een foto waarop ze samen hun zoontje vasthouden. Daarbij schrijven ze: "Hij is er, onze kleine jongen. Mogen we jullie voorstellen aan Sef".

Suzan beviel zondagavond om elf over elf. Het stel laat weten: "We stromen over van liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven. Lieve Sef, jij hoort bij ons."

De komst van hun zoon is een lichtpunt in een periode die voor het stel emotioneel erg zwaar is. Eerder dit jaar kondigden Suzan en Freek vol trots aan dat zij hun eerste kind verwachtten en in juni onthulden ze dat het om een jongen ging. Suzan schreef toen: "Een kleine Freek in mijn buik, dat maakt mij heel gelukkig."

Die vreugde werd ruw verstoord toen in mei bekend werd dat Freek uitgezaaide longkanker heeft, een diagnose waarvoor geen genezing mogelijk is. Ondanks alles benadrukten ze dat ze willen blijven genieten van de bijzondere momenten die deze jaren hen brengt.

Onlangs vertelden Suzan en Freek bij NPO-talkshow Eva voor het eerst uitgebreid over de impact van de diagnose, wat veel indruk maakte op kijkers.