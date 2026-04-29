Aantal mensen met minimumloonbaan licht gedaald in 2025

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen van 15 jaar en ouder met een baan tegen minimumloon is in 2025 licht afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om 610.000 mensen, ongeveer 6000 minder dan in 2024. Dit komt neer op 6,7 procent van alle werknemers.

Vorig jaar was het bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder 14,06 euro per uur. Dat is een stijging van ongeveer 6 procent ten opzichte van een jaar eerder en 33,2 procent meer dan vijf jaar eerder.

De afgelopen vijf jaar is het minimumloon sterker gestegen dan de cao-lonen en de inflatie. Vooral in 2023 was de stijging groot, toen het minimumloon met ruim 10 procent werd verhoogd vanwege de hoge inflatie en de druk op de koopkracht.

Cijfers

In 2025 werkten 311.000 vrouwen tegen een minimumloon en 300.000 mannen. Daarmee verdiende 7 procent van de vrouwelijke werknemers het minimumloon, tegen 6,3 procent van de mannelijke werknemers. Een jaar eerder was dit nog 7,3 procent voor vrouwen en 6,4 procent voor mannen.

Daarnaast is het aandeel 20- tot 25-jarigen met een minimumloonbaan gedaald van 16,7 naar 16 procent. Deze leeftijdsgroep vormt nog altijd veruit de grootste groep minimumloonverdieners.

Binnen de EU ligt het minimumloon alleen in Luxemburg en Ierland hoger dan in Nederland. Tegelijkertijd is Nederland geen koploper in de stijging van het minimumloon: in veertien andere EU-landen nam het minimumloon de afgelopen vijf jaar sterker toe dan de 33,2 procent in Nederland.