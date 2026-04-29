Aantal stakingen daalt verder, maar ze duren langer

DEN HAAG (ANP) - Het aantal stakingen op het werk is in 2025 verder afgenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde 23 stakingen, 13 minder dan in 2024. Na de piek van 52 stakingen in 2023, onder meer door de hoge inflatie, komt het aantal nu weer uit op het gemiddelde niveau van deze eeuw.

Bij stakingen in 2025 waren aanzienlijk minder werknemers betrokken. Het ging in totaal om ruim 10.000 mensen, ongeveer de helft ten opzichte van 2024. Desondanks gingen er 60.000 werkdagen verloren, ruim 6000 meer dan een jaar eerder. Dit kwam doordat de acties gemiddeld langer duurden. In tegenstelling tot een jaar eerder duurde in 2025 geen enkele staking korter dan één werkdag. Volgens hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen is hier geen verklaring voor.

In de industriesector werd vorig jaar het meest gestaakt, namelijk 10 keer. Het aantal betrokken werknemers lag met nog geen 1000 wel relatief laag. In de handel waren de meeste werknemers betrokken, ruim 4000, wat zorgde voor ongeveer 17.000 verloren werkdagen.

Onderwijs

De grootste staking van vorig jaar vond plaats in het onderwijs; deze estafettestaking leidde tot ruim 28.000 verloren werkdagen. Dit is bijna de helft van het totaal aantal verloren werkdagen, terwijl er relatief weinig werknemers bij betrokken waren.

Bij 10 van de 23 stakingen in 2025 draaide het om de cao-onderhandelingen. Tegelijkertijd zijn werknemers juist positiever over hun eigen cao en salaris. Volgens de enquête van het CBS en TNO is 83 procent tevreden met de cao en 80 procent met het loon, meer dan in eerdere jaren. Werknemers in het onderwijs waren het vaakst tevreden (92 procent) en in de informatie en communicatie het minst vaak (70 procent).