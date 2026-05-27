Aantal miljoenenwoningen vorig jaar met 22 procent toegenomen

DELFT (ANP) - Het aantal miljoenenwoningen in Nederland is vorig jaar fors toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan ruim 273.000 koopwoningen die minstens een miljoen euro waard zijn. Een op de zestien koopwoningen in Nederland is een miljoenenwoning. De meeste staan in Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Vorig jaar is het aantal miljoenenwoningen met bijna 50.000 toegenomen, een stijging van 22 procent. Het is voor het twaalfde jaar op rij dat het aantal miljoenenwoningen toeneemt. Ten opzichte van 2013 is het aantal miljoenenwoningen meer dan twintig keer zo groot geworden.

Veruit de meeste woningen die meer dan een miljoen euro waard zijn staan in Amsterdam, ruim 19.000 woningen. In Den Haag en Utrecht kwamen er vorig jaar de meeste miljoenenwoningen bij en ook in Zeist, Ede en Nijmegen meldt Calcasa een flinke toename. Relatief gezien staan de meeste miljoenenwoningen in Bloemendaal waar 57 procent van de koopwoningen boven de grens zit.