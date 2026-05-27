Canada sluit deal met Duitsland voor export van lng

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 8:37
OTTAWA (ANP/BLOOMBERG) - Canada heeft een deal gesloten met Duitsland voor de export van 1 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas (lng) per jaar. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Canada zal de overeenkomst volgens de bronnen later op woensdag aankondigen.
Canada heeft vooral aan de westkust enorme aardgasreserves en transporteert het grootste deel via pijpleidingen naar de Verenigde Staten. Het gas richting Duitsland moet komen van een voorgestelde exportinstallatie in het noordwesten van de provincie Brits-Columbia. Canada had tot ongeveer een jaar geleden geen lng-exportfaciliteit aan de westkust. De nieuwe installatie moet straks 12 miljoen ton lng per jaar exporteren.
Duitsland heeft het gas nodig na een reeks tegenvallers waar heel Europa mee te maken heeft. De Russische inval in Oekraïne en de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor energiecrisissen in het land.
