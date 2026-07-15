Florida gaat twee bejaarden executeren

Florida staat op het punt opnieuw geschiedenis te schrijven in de dodencel – en niet op een manier waar iedereen trots op zal zijn. De staat bereidt binnen enkele weken de executie voor van twee mannen op leeftijd, onder wie een 80-jarige die de oudste veroordeelde ooit wordt die Florida doodt. De vraag dringt zich op: wanneer is iemand té oud om nog te executeren

De eerste in de rij is Dennis Sochor, 74, die sinds de jaren tachtig op death row zit en op 14 juli met een dodelijke injectie om het leven gebracht moet worden in de staatsgevangenis bij Starke. Hij werd veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op een jonge vrouw, een zaak die destijds in Florida veel aandacht trok. Een paar weken later volgt Dominick Anthony Occhicone, 80, die bijna veertig jaar in de dodencel doorbracht vanwege de moord op de ouders van zijn ex-vriendin; hij staat gepland voor 28 juli en wordt daarmee de eerste tachtiger die Florida terechtstelt. Beide executies gebeuren via een drieledige injectie van een verdovend middel, een spierverslapper en een stof die het hart stopt, de standaardmethode van de staat.

Florida is daarmee niet alleen bezig met extreem oude gevangenen, maar ook met tempo maken: in 2025 voerde de staat al een recordaantal executies uit en ook dit jaar ligt het aantal terechtstellingen ver boven dat van andere staten. Onder gouverneur Ron DeSantis is Florida uitgegroeid tot de drukste dodencel van het land, terwijl in grote delen van de VS de doodstraf in de praktijk is verdwenen

Voorstanders houden vol dat leeftijd niets afdoet aan de ernst van de misdaden en dat uitgestelde rechtspraak ook recht blijft. Critici, waaronder religieuze leiders en mensenrechtenorganisaties, wijzen op de vraag of het nog om vergelding of afschrikking gaat als iemand na decennia in een betonnen cel en met een rollator naar de executiekamer wordt gereden. Met de executie van twee hoogbejaarden legt Florida onbedoeld een ongemakkelijke vraag op tafel: waar ligt de grens van wat een beschaafde rechtsstaat zichzelf nog kan veroorloven?