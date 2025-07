Aantal passagiers budgetmaatschappijen verdrievoudigd in 20 jaar

DEN HAAG (ANP) - Het aantal passagiers dat met een budgetvliegtuigmaatschappij zoals Ryanair en easyJet vliegt, is in twintig jaar verdrievoudigd. In 2024 reisden 27,8 miljoen passagiers van of naar een Nederlandse luchthaven met een budgetmaatschappij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is drie keer zoveel als de 9,3 miljoen passagiers in 2004.

Traditionele luchtvaartmaatschappijen vervoerden vorig jaar 48,4 miljoen passagiers, tegenover 35,2 miljoen twintig jaar terug. Budgetmaatschappijen nemen daarmee een steeds groter aandeel van de passagiers voor hun rekening. In 2004 vloog nog een op de vijf passagiers met een prijsvechter, in 2024 was dat twee op de vijf.

Budgetmaatschappijen vliegen vaak ook op kleinere luchthavens, waar de luchthaven- en afhandelingskosten lager zijn. Ook in Nederland zijn door de opkomst van budgetmaatschappijen de kleinere nationale vliegvelden van Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Groningen belangrijker geworden. Tussen 2004 en 2024 verviervoudigde het aantal passagiers op deze vliegvelden. Van alle passagiers die in 2024 van of naar een kleiner nationaal vliegveld in Nederland vlogen, vloog 98 procent met een budgetmaatschappij.

Schiphol

Ondanks de groei van de kleinere luchthavens, reizen de meeste budgetpassagiers via Schiphol. In 2024 landden of vertrokken 18,6 miljoen passagiers per budgetmaatschappij op of van Schiphol, tegenover 9,2 miljoen op de overige vier nationale luchthavens.

De populairste bestemmingen voor budgetmaatschappijen zijn Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In 2024 vloog 29 procent van de budgetpassagiers van en naar Spanje. Het Verenigd Koninkrijk en Italië stonden op nummer twee en drie. Reizigers die met traditionele maatschappijen vliegen, vlogen in 2024 vooral van en naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.