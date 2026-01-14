ECONOMIE
Aantal passagiers vliegveld Rotterdam stijgt naar 2,4 miljoen

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 15:03
anp140126121 1
ROTTERDAM (ANP) - Vorig jaar vlogen meer passagiers van en naar Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven meldt dat 2,4 miljoen passagiers in 2025 gebruikmaakten van de luchthaven. Dat is een stijging van 5,2 procent vergeleken met 2024.
Ook waren er meer commerciële vluchten. Het aantal steeg met bijna 2 procent naar 16.317. De Spaanse steden Alicante en Málaga, het Portugese Faro, het Turkse Istanbul en Londen waren volgens het vliegveld de populairste bestemmingen.
Wel gingen minder commerciële nachtvluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dat aantal vluchten daalde met bijna 39 procent naar 176. De luchthaven heeft het afgelopen jaar de tarieven voor het uitvoeren van vluchten in de nacht fors verhoogd. Ook zegt het vliegveld gesprekken te hebben gevoerd over het verder terugbrengen van de vertragingen.
