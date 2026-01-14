Partijen geïnteresseerd in overname Nexperia

AMSTERDAM (ANP) - Er hebben zich partijen gemeld met interesse in de overname van Nexperia, de Nijmeegse chipmaker waarover een conflict tussen China en Nederland is ontstaan. Dat zei de door rechters aangewezen beheerder van de aandelen van Nexperia, Arnold Croiset van Uchelen, in de ondernemingskamer. Hij zei niet wie die partijen zijn.

De ondernemingskamer deed in oktober voorlopige ingrepen bij Nexperia vanwege vermoedens van mismanagement door topman Wing Zhang. Hij werd geschorst en zijn bedrijf Wingtech werd op afstand gezet als aandeelhouder van Nexperia.

Croiset van Uchelen verklaarde woensdag bij behandeling van deze zaak dat het niet aan hem is om te beslissen over een eventuele verkoop van Nexperia. Dat bedrijf is namelijk nog altijd eigendom van Wingtech. "Wingtech heeft tot nu toe aangegeven niet met die partijen in gesprek te willen", zei de beheerder tegen de rechters.