Kazachstan vraagt EU en VS om olietransport te beschermen

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 15:01
ASTANA (ANP/RTR) - Kazachstan heeft Europa en de VS opgeroepen het transport van olie over de Zwarte Zee te helpen beschermen, meldt het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Een dag eerder werden tankers met olie uit Kazachstan aan boord aangevallen door drones.
De olietankers waren onderweg naar een terminal van het Caspian Pipeline Consortium (CPC) voor de Russische kust in de Zwarte Zee. Volgens het Kazachse ministerie gaat het om drie schepen.
Zo'n 80 procent van de olie uit Kazachstan gaat via CPC. Het land maakt zich grote zorgen over de aanvallen in het gebied. "De toenemende frequentie van dergelijke incidenten benadrukt de groeiende risico's voor het functioneren van de internationale energie-infrastructuur", aldus het ministerie in een verklaring. Het land heeft de EU en VS gevraagd te helpen soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
Rusland heeft voor een van de aanvallen Oekraïne als dader aangewezen. Oekraïne heeft niet gereageerd op het incident.
