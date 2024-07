Aantal sekswerkers in Duitsland blijft onder pre-coronaniveau

FRANKFURT (ANP/DPA) - Het aantal geregistreerde sekswerkers in Duitsland neemt toe, maar blijft onder het niveau van voor de coronaviruspandemie. Dat volgt uit cijfers die het Duitse statistiekbureau heeft vrijgegeven.

Eind 2023 waren ongeveer 30.600 mensen in deze beroepsgroep bij de autoriteiten geregistreerd, een toename van ruim 8 procent vergeleken met het jaar ervoor. Maar het is nog wel beduidend minder dan eind 2019. Vlak voor het begin van de virusuitbraak waren het er nog zo'n 40.400.

Sinds 2017 is het voor sekswerkers in Duitsland verplicht zich te registreren. In werkelijkheid zouden er nog meer actief kunnen zijn, maar niet-geregistreerde sekswerkers zijn niet opgenomen in de statistieken.

Diverse achtergronden

Bij de registratie tot sekswerker hoef je in Duitsland geen genderinformatie te geven, dus dat wordt niet bijgehouden. Wel komt uit de gegevens naar voren dat driekwart van de geregistreerden tussen de 21 en 44 jaar oud is, ongeveer een vijfde is 45 jaar of ouder en 4 procent is tussen de 18 en 20 jaar oud.

Verder blijkt dat slechts 18 procent van de geregistreerde sekswerkers het Duitse staatsburgerschap heeft. De meest voorkomende nationaliteit is de Roemeense (36 procent), terwijl 11 procent de Bulgaarse nationaliteit heeft en 7 procent de Spaanse.