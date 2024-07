Festival Bospop sluit parkeerterreinen door hevige regenval

WEERT (ANP) - Festival Bospop in Weert heeft zaterdagochtend alle parkeerplaatsen gesloten. Er is veel regen gevallen en daardoor is het terrein onbegaanbaar. De organisatie van het festival roept bezoekers op om met het openbaar vervoer te komen of om zich af te laten zetten bij een kiss-and-ridezone vlakbij.

De organisatie meldt in een update dat zij door de hevige regenval van de afgelopen weken het festivalterrein, de campings en de parkeerterreinen nauwlettend in de gaten hield en waar nodig maatregelen heeft getroffen. "Hoewel alles er goed uitzag, heeft de regenval van gisterochtend ervoor gezorgd dat we onze parkeerterreinen helaas niet kunnen gebruiken."

Voor wie toch met de auto wil komen, heeft Bospop een verhard parkeerterrein in Maarheze beschikbaar gesteld. Pendelbussen zullen bezoekers vanaf daar naar een locatie dicht bij het festivalterrein brengen. De organisatie begrijpt "dat dit een tegenvaller is" en wil bezoekers bedanken voor hun medewerking.

Op het programma van het driedaagse Bospop staan zaterdag onder meer Racoon en James Blunt.