Aantal vakantieboekingen eerste helft 2024 met 6 procent gestegen

LEUSDEN (ANP) - Nederlanders zoeken vanwege het slechte weer dit jaar veel vaker de zon op. Reisbranchevereniging ANVR zag het aantal boekingen de eerste helft van dit jaar met 6 procent stijgen.

De grootste stijging deed zich voor tijdens de meivakantie. "In juni was het even mooi weer, maar daarna namen de boekingen weer toe", aldus een woordvoerder. Cijfers over juli heeft de ANVR nog niet.

Populaire bestemmingen zijn zoals altijd Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije en Italië. "Vooral Turkije is weer erg in trek. Maar we zien ook dat de belangstelling voor Zweden, Noorwegen en IJsland toeneemt. Verder merken we dat mensen meer kiezen voor kwaliteit. De belangstelling voor heel goedkope vakanties neemt af."