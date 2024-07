ING: hogere productiviteit hard nodig door personeelstekort

AMSTERDAM (ANP) - De technologische industrie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de groeimotor van de gehele Nederlandse industrie. Om de groeikansen van de tech-industrie en daarmee de hele industrie te benutten zijn echter technologische vernieuwingen nodig om de productiviteit te verhogen. Dat komt doordat de personeelsschaarste in de sector steeds groter dreigt te worden, waarschuwt ING Research in een sectorrapport.

In tegenstelling tot veel andere landen is Nederland van plan, na het versoberen van de expatregeling, de eisen voor arbeids-, studie- en kennismigranten verder aan te scherpen. Daardoor zal de toekomstige groei van de tech-industrie nog meer van een hogere productiviteit afhangen. Voor industriebedrijven is het dus noodzaak om nog nadrukkelijker in te zetten op innovaties van producten en productieprocessen, zegt Gert Jan Braam, sectorbankier Industrie bij ING.

Automatisering in de vorm van robotisering en digitalisering is volgens ING een belangrijke manier om de productiviteit te verhogen. Naast het personeelstekort vormt netcongestie eveneens een groeiend probleem. Ook de fysieke ruimte die nodig is voor bedrijfsgebouwen en woningen voor medewerkers schiet vaak tekort. Daarnaast worden de zeer hoge netwerktarieven en de toegenomen regeldruk veelal als knelpunten ervaren.