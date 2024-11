Aantal vliegtuigpassagiers in derde kwartaal 4 procent hoger

DEN HAAG (ANP) - In juli, augustus en september reisden 21,6 miljoen vliegtuigpassagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens. Dat is bijna 4 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023. Het aantal vluchten nam met ruim 2 procent toe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het derde kwartaal vallen de meeste vakanties en vinden in de regel de meeste vluchten plaats. Met ruim 49.000 vluchten en 7,4 miljoen vervoerde passagiers was augustus tot dusver de drukste maand van het jaar.

Driekwart van de vliegtuigpassagiers vanuit Nederland reisde in het derde kwartaal naar een bestemming binnen Europa. De populairste landen waren Spanje (3 miljoen reizigers), het Verenigd Koninkrijk (2,4 miljoen) en Italië (1,5 miljoen). Buiten Europa waren de Verenigde Staten (1,7 miljoen) de populairste bestemming.

Schiphol

In het derde kwartaal van 2024 ging ruim 87 procent van alle vluchten van en naar Nederland via Amsterdam Schiphol. Het aantal passagiers dat via Schiphol van en naar Nederland reisde, steeg met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Per luchthaven verschillen de populaire bestemmingen. Op Schiphol is het Verenigd Koninkrijk met 12 procent van alle luchtvaartpassagiers het populairst, gevolgd door Spanje met 11 procent. Vanaf Eindhoven Airport reisden de meeste passagiers naar Spanje (29 procent). Italië volgde met ruim 12 procent. Op Rotterdam The Hague Airport is Spanje met 39 procent favoriet, gevolgd door Turkije en Marokko die beiden goed zijn voor ruim 21 procent van de passagiers. Bij Groningen Airport Eelde staat Spanje eveneens bovenaan, bij Maastricht Aachen Airport is dat Turkije.

Charles de Gaulle

Schiphol was met 61,9 miljoen passagiers in 2023 na Parijs Charles de Gaulle de grootste luchthaven van de Europese Unie. De vliegvelden in Madrid en Frankfurt zijn de derde en vierde luchthaven binnen de EU.

Van de tien drukste luchthavens was de toename van het aantal passagiers op Fiumicino (Rome) met 38 procent, ten opzichte van 2022, het grootst. Van de grotere Europese vliegvelden die niet bij de EU horen, zijn Istanbul Havalimani (Turkije) en London Heathrow (Verenigd Koninkrijk) met achtereenvolgens 76 en 79,2 miljoen vliegtuigpassagiers het grootst.