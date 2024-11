Nederlanders reden vorig jaar meer autokilometers

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders met een personenauto hebben in 2023 meer kilometers gereden in binnen- en buitenland dan in het jaar daarvoor. Zakelijke rijders legden voor het eerst meer kilometers af in een elektrische auto dan in een dieselvoertuig. Wel rijden de meeste mensen nog steeds in een benzineauto, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal hebben Nederlanders vorig jaar 119,6 miljard kilometers afgelegd in een personenauto. Dat is 4,3 procent meer dan in 2022, maar nog wel minder dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Particulieren reden 0,8 procent minder dan voor corona en zakelijke rijders 3,4 procent minder, aldus het CBS.

Particulieren reden samen 94 miljard kilometer, waarvan verreweg de meeste werden afgelegd in een benzineauto. Het aantal gereden kilometers op diesel daalde in vijf jaar tijd tot 13,2 miljard. In dezelfde periode steeg het aantal kilometers die in stekkerauto's werden gereden naar 2,6 miljard.

Diesel en elektrisch

Mensen die reisden voor hun werk, reden bij elkaar meer dan 25 miljard kilometer. Tussen 2018 en 2023 is het aantal kilometers in een elektrische auto vertienvoudigd volgens het statistiekbureau. In 2018 reden zakelijke rijders nog het meest in een dieselauto, maar in vijf jaar tijd is het aantal kilometers in dieselauto's met driekwart gedaald. Het aantal kilometers in benzineauto's is tegelijk met de helft gestegen. Ondanks de gestegen populariteit van elektrische auto's werd iets meer dan de helft van alle zakelijke kilometers vorig jaar afgelegd in een benzineauto.

Ook Shuttel, een bedrijf dat mobiliteitsdiensten aanbiedt, heeft gekeken naar elektrisch rijden in Nederland. Uit een data-analyse onder ruim 45.000 werknemers van meer dan 1300 bedrijven komt naar voren dat mensen die in landelijk gebied wonen, dit jaar vaker met een stekkerauto naar hun werk zijn gegaan dan mensen die in de Randstad wonen. Drentenaren deden dit met 28 procent het vaakst. De rest nam bijvoorbeeld een auto met een verbrandingsmotor of ging met het openbaar vervoer of de fiets. 2 procent van de inwoners van Zuid-Holland ging met een elektrische auto naar hun werk.