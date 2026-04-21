AB Foods splitst Primark af van voedseltak; beide naar beurs

LONDEN (ANP) - Associated British Foods (ABF) gaat zijn retailtak Primark afsplitsen van zijn voedingsmiddelentak FoodCo. Het is de bedoeling dat beide bedrijven een eigen beursnotering krijgen, aldus ABF. De splitsing moet voor het eind van 2027 voltooid zijn.

ABF had in november al naar buiten gebracht deze splitsing te overwegen. De beslissing is nu definitief. De oprichters van AB Foods, de familie Weston, houden een meerderheidsbelang in Primark en FoodCo.

Het is de bedoeling dat zowel Primark als FoodCo een notering krijgt op de Londense beurs. Gezien de omvang komen ze dan allebei in de FTSE 100-index. Ook krijgen beide bedrijven een eigen topman. George Weston krijgt de leiding over de voedingstak en Eoin Tonge wordt verantwoordelijk voor Primark.

De twee divisies van het bedrijf zijn ongeveer even groot qua omzet. Primark heeft een omzet van ongeveer 9,5 miljard pond (10,9 miljard euro) en FoodCo van ongeveer 9,8 miljard pond. Wel komt het grootste deel van de operationele winst van Primark.

AB Foods publiceerde dinsdag ook halfjaarcijfers. Het Britse bedrijf zag zijn omzet in de eerste helft van het gebroken boekjaar licht dalen tot 9,47 miljard pond. De operationele brutowinst daalde 17 procent tot 619 miljoen pond. Volgens topman Weston heeft het bedrijf last van het conflict in het Midden-Oosten dat voor onzekerheid zorgt bij consumenten.

Primark is een fashionretailer en actief met 485 winkels in negentien landen en werd in 1969 opgericht in Ierland. In 2008 opende het bedrijf zijn eerste Nederlandse winkel in Rotterdam. Inmiddels zijn dat er twintig in ons land.