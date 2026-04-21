AEX-index licht hoger in afwachting ontwikkelingen Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag licht hoger geopend. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van de ontwikkelingen rond de Iranoorlog. Het huidige staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt dinsdagnacht af en het is nog onduidelijk of de gevechtspauze wordt verlengd.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde echter dat het bestand wat hem betreft pas woensdagavond Amerikaanse tijd afloopt. Volgens persbureau Bloomberg probeert Trump daarmee mogelijk tijd te rekken voor onderhandelingen. De president houdt echter ook vol dat het "onwaarschijnlijk" is dat het staakt-het-vuren wordt verlengd.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1023,69 punten. De beurzen zijn sinds het twee weken durende staakt-het-vuren tussen de VS en Iran, dat op 7 april werd bereikt, hard gestegen. De AEX heeft het koersverlies sinds het begin van de oorlog bijna volledig weggewerkt en nadert weer het recordniveau van voor het conflict.