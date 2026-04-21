Trump: bestand met Iran duurt tot woensdagavond

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 9:21
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het bestand met Iran wat hem betreft woensdagavond Amerikaanse tijd afloopt. Dat is later dan tot nu toe werd aangenomen. Tegelijkertijd houdt Trump vol dat het "onwaarschijnlijk" is dat het staakt-het-vuren wordt verlengd.
Het bestand ging in de nacht van 7 op 8 april in. Het zou twee weken duren en daarmee dinsdag rond middernacht Nederlandse tijd aflopen. Mogelijk probeert Trump met de opmerking tijd te rekken voor onderhandelingen, schrijft persbureau Bloomberg.
Trump ontkent dat hij extra tijd nodig heeft om tot een deal te komen met Iran. "Ik laat me niet onder druk zetten om een slechte deal te sluiten. We hebben alle tijd van de wereld."
Amerikaanse vertegenwoordigers zouden onderweg zijn naar Islamabad voor nieuwe onderhandelingen, maar het is nog altijd onduidelijk of Iran komt opdagen. De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf zei eerder dat Iran niet wil onderhandelen als Trump het land blijft bedreigen.
